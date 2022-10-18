Altın Top ödülünü Real Madrid oyuncusu Karim Benzema kazandı

Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede ödüle layık görülen Fransız futbolcu ödülünü Zinedine Zidane'nın elinden aldı.

France Football dergisi tarafından erkek futbolunda 2022 Altın Top ödülüne 30 futbolcu aday gösterilmişti.

Ödülü 7 kez kazanan Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 2005'ten bu yana ilk defa adaylar arasında yer almadı.

PSG'den Neymar'ın da giremediği listede Barcelona'dan Robert Lewandowski, Liverpool'dan Muhammed Salah, ödülü 5 kez kazanan Manchester United'dan Cristiano Ronaldo ve bu yılın favorisi olarak gösterilen Real Madrid'den Karim Benzema kendilerine yer buldu.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ile France Football, FIFA Altın Top ismiyle 2010'dan itibaren verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

Kaynak: Euronews Türkçe