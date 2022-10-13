Aliyev: Barış teklifi Azerbaycan'dan geldi

Azerbaycan medyasına göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Azerbaycan'ın 2 Karabağ Savaşı'nda topraklarını Ermenistan'ın işgali altından kurtararak Karabağ sorununu sona erdirdiğini belirten Aliyev, adaleti yeniden sağladıklarını ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki topraklardan koşulsuz geri çekilmesini öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını uyguladıklarını dile getirdi.

İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan topraklarında döşediği mayınları temizlemek için yaklaşık 30 yıl ve 25 milyar dolar gerektiğini söyledi.

Aliyev, "Azerbaycan, Ermenistan'a toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak tanımak temelinde barış anlaşması imzalamasını teklif etti." dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının gelişimine önemli katkı sunduklarını, Orta Koridorun önemli bir kısmı oluşturacak Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesi için aktif şekilde çalıştıklarını kaydetti.