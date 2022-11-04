Reisi, Biden'ın İran'la ilgili açıklamasına yanıt verdi

İran'da "Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" nedeniyle başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif şehirlerinde ABD karşıtı gösteriler gerçekleştirildi.

Başkent Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi katıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi, burada yaptığı konuşmada İmam Humeyni'nin (ra) Amerika'yı "Büyük Şeytan" olarak tanımladığını hatırlatarak, "Küresel emperyalizm kendi çıkarları için dünyadaki birçok insanın menfaaletini hiçe sayarak onu yok etmeye hazırdır." dedi.

"Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü"nün önemine değinen Reisi, "Bu günde emperyalist güçlerin barbarca eylemleri anlatılmalı ve kurduğu komplolar açıklığa kavuşturulmalıdır. Onlar egemenliğini sürdürmek için diğer milletleri birbirinden koparmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, ABD'nin diğer ülkelerden faydalanamk istediğini belirterek, "İşedikleri bunca cinayete rağmen kendilerini özgürlük ve insan hakları savunucusu olarak tanıtıyorlar." açıklmasını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz" şeklindeki sözlerine yanıt veren Reisi, "İran 43 yıl önce özgürlüğüne kavuştu ve yeniden ABD'nin esaretine düşmek istemiyor. İran'ın sömürülmesine izin vermeyiz. İran milleti birçok kez tavrını gösterdi.Bugün yeni nesil gençler de aynı görüşe sahip." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, ABD yönetime seslenerek, tehditlerin İran’ın kalkınmasını etkilemeyeceğini vurgulayarak, “İran yaptırımlara rağmen ilerleyecek. (ABD'liler) Petrol satışını sıfıra indirmek istediler. Ülke üretimini sıfıra indirmek istediler. İran'ı izole etmeye çalıştılar. Ancak İran'ın bölgede belirleyici bir role sahip olduğunu herkes biliyor. İran'ın varlığı olmadan bölgede denklem olmaz. Amerikalılar bunu iyi biliyor." diye konuştu.