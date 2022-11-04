İran'da "Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü"

İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği, İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) izinde olan üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmış, bazı elçilik çalışanları rehin alınmıştı. Amerika'nın sözde büyükelçilik gerçekte ise casusluk merkezi olarak kullanılmıştı.

Söz konusu gün "13 Aban Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" adı altında her yıl İran'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Tahran’daki ABD'nin casusuluk merkezinin önünde saat 09.30'da düzenlenecek törende İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bir konuşma yapacak.