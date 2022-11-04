  1. İran
4 Kas 2022 09:09

İran'da "Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü"

İran'da "Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü"

İran'da 13 Aban (4 Kasım) Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü münasebetiyle ülke genelinde yerel saatle 09.30'da ABD karşıtı gösteri düzenleniyor.

İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği, İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) izinde olan üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmış, bazı elçilik çalışanları rehin alınmıştı. Amerika'nın sözde büyükelçilik gerçekte ise casusluk merkezi olarak kullanılmıştı.

Söz konusu gün "13 Aban Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" adı altında her yıl İran'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Tahran’daki ABD'nin casusuluk merkezinin önünde saat 09.30'da düzenlenecek törende İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bir konuşma yapacak.

News Code 1905654

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler