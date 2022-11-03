  1. Toplum
3 Kas 2022 17:36

İran'da yarın ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlenecek

İran'da yarın ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlenecek

İran genelinde yarın Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü münasebetiyle ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlenecek.

İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği, İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) izinde olan üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmış, bazı elçilik çalışanları rehin alınmıştı. Amerika'nın sözde büyükelçilik gerçekte ise casusluk merkezi olarak kullanılmıştı.

Söz konusu gün "13 Aban Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" adı altında her yıl İran'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Başkent Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde yapılacak törende Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi İran halkına hitaben bir konuşma yapacak

News Code 1905652

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