Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi, Azerbaycan resmi makamlarının açıklamaları ve Azerbaycan medyasının (İran’ı) karalamaya devam etmesine tepki olarak Bakan Yardımcısı ve Avrasya Genel Müdürü Ali Rıza Hakikiyan tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan habere göre, Azerbaycan yetkililerinin dostça olmayan açıklamaları ve Azerbaycan medyasının kara propagandasından duyulan rahatsızlık Azerbaycan Büyükelçisi'ne iletildi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi de İran’ın görüşlerini ülkesindeki ilgili makamlara ileteceğini belirtti.