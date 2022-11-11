  1. Siyaset
11 Kas 2022 09:22

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran, Azerbaycan resmi makamlarının bazı açıklamaları nedeniyle Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi, Azerbaycan resmi makamlarının açıklamaları ve Azerbaycan medyasının (İran’ı) karalamaya devam etmesine tepki olarak Bakan Yardımcısı ve Avrasya Genel Müdürü Ali Rıza Hakikiyan tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan habere göre, Azerbaycan yetkililerinin dostça olmayan açıklamaları ve Azerbaycan medyasının kara propagandasından duyulan rahatsızlık Azerbaycan Büyükelçisi'ne iletildi. 

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi de İran’ın görüşlerini ülkesindeki ilgili makamlara ileteceğini belirtti.

News Code 1905784

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler