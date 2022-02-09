İran, yeni uzun menzilli seyir füzesini tanıttı

İran İslam Devrimi'nin 43. Yıl dönümü dolayısıyla İranlı mühendisler tarafından üretilen "Hayber Şeken" isimli uzun menzilli seyir füzesi görücüye çıktı.
Tanıtım törenine İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacizade katıldı.
İran medyasına göre yıkıcı güce sahip yeni füzenin menzili en az 1450 km’dir.
“Hayber Şeken” füzesi, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu'nun üçüncü nesil uzun menzilli füzelerinden biridir.
Tuğgeneral Hacizade, önceki gün basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran yapımı yeni bir füzenin yakında görücüye çıkarılacağını duyurmuştu.
1980'lerden itibaren füze çalışmalarına başlayan İran, Ortadoğu’nun en çeşitli füze envanterine sahiptir.
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