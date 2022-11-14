Suriye, Covid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

Şimdiye kadar 120'den fazla ülke tüm COVID-19 kısıtlamalarını kaldırdı. 2022 Dünya Kupası'nda yaklaşık bir buçuk milyon yolcuya ev sahipliği yapması beklenen Katar bile tüm bu kısıtlamaları iptal etti.

Vaka sayılarının arttığı Çin’de de COVID-19 kısıtlamaları gevşetiliyor.

Pandemiye karşı "Sıfır COVID-19" politikası yürüten Çin, yakın temaslılar için karantina zorunluluğunu devlet tesisinde yedi günden beş güne, evde ise yedi günden üç güne indirecek.

Şu anda Tahan ile Şam arasında uçak seferleri devam ediyor.

Geçenlerde Meşhed-Şam uçak seferleri de başladı. İran'ın Meşhed kentinden yola çıkan 100 kişilik grup, inanç turizmi kapsamında Suriye’deki kutsal mekanları ziyaret etti.