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27 Kas 2022 19:05

Irak Başbakanı, NATO misyonu komutanı ile görüştü

Irak Başbakanı, NATO misyonu komutanı ile görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'taki NATO misyonunun komutanı Korgeneral Giovanni Iannucci ile beraberndeki heyetle görüştü.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Sudani, Irak'taki NATO misyonunun komutanı Korgeneral Giovanni Iannucci ile beraberndeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Muhammed Şiya es-Sudani, NATO misyon ile işbirliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

NATO misyonunun komutanı Iannucci da, "Irak'taki NATO misyonunun, ülkenin güvenlik sektörünün geliştirilmesi kapsamında çeşitli güvenlik servisleriyle işbirliği ve koordinasyonunu sürdürdüğünü" vurguladı.

News Code 1906107

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