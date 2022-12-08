İran'ın bölgenin güvenliğinin sağlanmasındaki rolü önemlidir

Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Kazutoshi Aikawa, İran İslami Şura Meclisi Araştırmaları Merkezi Başkanı Babak Negahdari ile bir araya geldi.

Negahdari bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun geçmişe dayandığını ve bunun yeni işbirliklerinin tasarlanmasında önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Kazutoshi Aikawa da İran ile Japonya arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı boyutlarda güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aikawa ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nın başta olmak üzere bölgenin güvenliğinin sağlanmasındaki rolünün önemli olduğunu söyledi.