ABD’nin Çin işletmelerini hedef alan kara listesine tepki

ABD yönetiminin 30’dan fazla Çin işletmesini hedef alan ticari kara listeye almayı planladığı ve planın uygulanmasıyla adı geçen Çin işletmelerinin ABD’den bazı parçaları hatta teknolojileri alamayacağı bildiriliyor. Konu, Çin Dışişleri Bakanlığı’nın bugünkü basın toplantısının gündemindeydi.

Sözcü Wang Wenbin, ABD’nin ulusal güvenlik kavramını genelleştirip ve ihracat kısıtlamalarını kötüye kullanıp diğer ülkelerin işletmelerine ayrımcı ve adaletsiz muamele yaptığını, teknolojileri siyasileştirmenin ekonomik ve zorbalık girişimi olduğunu belirtti.

Wang Wenbin, ABD’nin iki ülkenin işletmeleri arasındaki normal ticaret iş birliğini ciddi şekilde zedeleyip, piyasa kuralları ve uluslararası ekonomik ve ticari düzeni bozduğunu, küresel endüstri zinciri ve tedarik zincirini riske attığını dile getirdi. Sözcü, iki ülke ve dünyaya da yararlı olmayan bu girişimlere karşı çıkan Çin’in ulusal işletmelerinin yasal çıkarlarını koruyacağını kaydetti.

Kaynak: Cri Türkçe