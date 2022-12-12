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12 Ara 2022 15:18

Afganistan'da otele bombalı saldırı

Afganistan'da otele bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de içinde Çinlilerin de kaldığı bir otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de içinde Çinlilerin de kaldığı bir otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Şehri Nev bölgesinde Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırganların otelin içine girdiği ve rastgele ateş açmaya başladığı öğrenildi.

Patlama ve silah seslerinin duyulduğu bölgeye çok sayıda Taliban mensubu gönderildi.

Taliban mensupları otele giden tüm caddeyi trafiğe kapattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Star

News Code 1906406

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