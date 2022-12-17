AB, Çin ile stratejik iletişimi daha da güçlendirecek

Çin'in Avrupa Birliği (AB) Misyonu'nun yeni başkanı Büyükelçi Fu Cong, dün Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e güven mektubunu sundu.

Fu Cong, Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin başarıyla düzenlenmesinin dünyaya açık ve önemli bir mesaj verdiğine işaret ederek, Çin'in iç ve dış politikasındaki devamlılık ve istikrarın korunacağını, Çin'e özgü sosyalizm yoluna, insan merkezli yaklaşıma, reformları derinleştirmeye ve dışa açılmaya bağlı kalınacağını ifade etti. Sürekli modernleşme yolunda ilerleyen bir Çin'in, sadece AB değil tüm dünyaya daha fazla fırsat sunacağını dile getiren Fu Cong, Michel’in geçtiğimiz günlerde Çin’e yaptığı ziyaretin AB'nin Çin ile ilişkilerini geliştirme konusundaki iyi niyetini yansıttığını kaydetti.

Fu Cong, AB'nin Çin tarzı modernleşme yolunu izlemesi ve Çin'in dev pazarındaki, kurumsal açılımındaki ve derinleşen uluslararası iş birliğindeki fırsatları paylaşması için önemli bir ortak olmasını istediklerine işaret etti.

Büyükelçi Fu Cong, Çin ve AB'nin ikili ilişkilerin doğru yönünü kavrayarak somut sonuçlara ulaşmak için çeşitli alanlardaki iş birliğini güçlendirmesi, küresel zorluklarla başa çıkmak için birlikte çalışması, çok taraflılığı ortaklaşa sürdürmesi, gelişmeyi teşvik etmesi, küresel yönetişimi koruması ve uluslararası topluma daha fazla istikrar getirmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB-Çin ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Michel, AB’nin Çin ile stratejik iletişimi daha da güçlendirmeye, karşılıklı anlayışı geliştirmeye, açık iş birliğini sürdürmeye ve farklılıkları uygun şekilde yönetmeye hazır olduğunu söyledi. Michel, Çin ile beraber dünyanın barış, istikrar ve kalkınmasına olumlu katkılar yapmayı arzuladıklarını ifade etti.

Kaynak: CRI Türkçe