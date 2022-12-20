  1. Dünya
  2. Amerika
20 Ara 2022 10:30

Peru'daki protestolarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Peru'daki protestolarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı.

Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve gözaltında bulunan Castillo'nun serbest bırakılmasını istedi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 26'ya yükseldiği, 61 kişinin ise hastanelerde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Ombudsman Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eylemlerde yaşanılan ölümler nedeniyle savcılıktan "acil soruşturma" başlatması talep edildi.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık'ta 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Boluarte'nin seçimlerin Aralık 2023'te yapılması önerisi Kongrede yapılan oylamada reddedilmişti.

Kaynak: AA

News Code 1906557

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler