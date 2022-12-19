  1. Dünya
  2. Amerika
19 Ara 2022 10:27

Kanada'da silahlı saldırı: 5 kişi öldü

Kanada'da silahlı saldırı: 5 kişi öldü

Kanada'nın Toronto şehrinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Dünyanın en güvenli şehirleri arasında gösterilen Kanada'nın Toronto kenti bir kişinin sivillere yönelik silahlı saldırısıyla sarsıldı. Kentin Ontario bölgesinde bir apartmanda düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. 

Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü aktarılırken saldırganın vurduğu bir kişinin ise hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. 

Polis, apartman sakini olup olmadığı bilinmeyen saldırganın kimliğini henüz tespit edemedi. Olaya dair soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Kanada'da toplu silahlı saldırılara nadiren rastlanıyor. Toronto, uzun yıllardır dünyanın en güvenli büyük şehirlerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: Akşam

News Code 1906546

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler