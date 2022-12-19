Kanada'da silahlı saldırı: 5 kişi öldü

Dünyanın en güvenli şehirleri arasında gösterilen Kanada'nın Toronto kenti bir kişinin sivillere yönelik silahlı saldırısıyla sarsıldı. Kentin Ontario bölgesinde bir apartmanda düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü aktarılırken saldırganın vurduğu bir kişinin ise hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Polis, apartman sakini olup olmadığı bilinmeyen saldırganın kimliğini henüz tespit edemedi. Olaya dair soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Kanada'da toplu silahlı saldırılara nadiren rastlanıyor. Toronto, uzun yıllardır dünyanın en güvenli büyük şehirlerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: Akşam