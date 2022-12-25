ABD'de kar fırtınası nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti

ABD'de ülke genelinde yaşanan hava koşullarına bağlı olarak en az 18 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca Amerikalı ise elektrik tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

Kanada'daki Büyük Göller'den Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar kapsamı genişleyen "ölümcül kar fırtınası", ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını olumsuz etkiledi.

Uçuş takip sitesi FlightAware, 25 Aralık Pazar günü erken saatlerde ABD'de iç ve dış hatlarda 1392 uçuşun iptal edildiğini, 1519 uçuşta da gecikme yaşandığını bildirdi.

Ulusal Hava Servisi de pazar sabahı itibarıyla Buffalo Niagara Uluslararası Havalimanı'nda kar kalınlığının 109 santimetreye ulaştığını aktardı.

Yetkililer, ayrıca Büyük Göller'in yakınında atmosferik basıncın aniden düşmesiyle oluşan ve "bomba siklonu" şeklinde adlandırılan kuvvetli bir kasırganın meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu kasırganın şiddetli rüzgarlar ve kar fırtınasına neden olduğu aktarıldı.

AA