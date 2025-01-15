İran: Ermenistan-Azerbaycan barışını destekliyoruz

İran ve Ermenistan arasındaki parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan İran-Ermenistan Dostluk Grubu Başkanı Arşak Şaverdyan, İran'ın Güney Kafkasya’da istikrar sağlanması adına Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerini önemli bir adım olarak gördüğünü belirtti.

İran Parlamento Heyeti'nin Ermenistan ziyareti sırasında Ermenistan'ın İran'ın dış politikasındaki stratejik konumuna dikkat çeken Şaverdyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkiler dış etkenlerden etkilenmez

Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ise görüşmede, İran'ın Ermeni toplumuna verdiği özel önemden dolayı teşekkür etti.

Rubinyan, İran ve Ermenistan arasındaki derin ilişkilerin hiçbir dış faktör tarafından etkilenmeyeceğini belirtti.

Barışın diyalog ve müzakere yoluyla sağlanabileceğini ifade eden Rubinyan, Ermenistan hükümetinin bu yol haritasından sapmayacağını vurguladı.

Rubinyan, İranlı şirketlerin ve müteahhitlerin özellikle Sünik Bölgesi'ndeki kalkınma projelerinde yer almalarını önemli bulduklarını söyledi.

İran Heyetinin Ermenistan temasları sürüyor

İran Parlamento Heyeti, Ermenistan ziyareti kapsamında Ermenistan Ekonomi, Altyapı ve Enerji Bakanları ile de bir araya gelerek dış ticaret, ulaşım, enerji, çevre ve tarım alanlarındaki iş birliği olanaklarını görüşecek.