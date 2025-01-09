Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Joseph Aoun Kimdir?

Lübnan ordusu komutanı Joseph Aoun, cumhurbaşkanlığı makamını devralmak için gerekli çoğunluğu sağlayarak, iki yıl süren boşluğun ardından bu görevi üstlendi.

Joseph Aoun, Lübnan cumhurbaşkanlığı adayları arasında öne çıkan isimlerden biriydi ve adı, başından beri Süleyman Franjiye ile birlikte anılıyordu. Ancak Aoun, Süleyman Franjiye'nin aksine, cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik isteğini hiçbir zaman açıkça dile getirmedi.

Amerikalı diplomatların ve büyükelçinin açıklamalarından anlaşılacağı üzere, ABD, Aoun'un Lübnan cumhurbaşkanlığına seçilmesini destekledi. İç politikada ise İlerici Sosyalist Parti ve Teymur Canbolat liderliğindeki "Demokratik Buluşma" grubu Aoun'a destek verdi. Öte yandan, Cibran Basil liderliğindeki Özgür Yurtsever Hareket, Joseph Aoun'un seçilmesine karşı çıkarken, Hizbullah Aoun'u desteklemese de temsilcileri aracılığıyla, ordunun komutanının cumhurbaşkanlığına adaylığına herhangi bir veto uygulamayacağını belirtti.

General Aoun, 1964 yılında Lübnan'ın kuzeyindeki "Alin" kasabasında sıradan bir Lübnanlı ailede dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra bu ülkenin askeri akademisine girdi. General Aoun, Lübnan içinde ve dışında, ABD ve Fransa gibi ülkelerde, çeşitli askeri uzmanlık eğitimleri aldı. 1983 yılında Lübnan ordusuna katılan Aoun, ordunun önemli birimlerinde çeşitli sorumluluklar üstlendi ve sürekli olarak farklı birimlerin komutanlığını yaptı. 2017 yılında ise resmi olarak Lübnan ordusunun komutanı oldu.

ABD'nin desteğine sahip olmasına rağmen -ki bunun nedeni Lübnan ordusunun ABD'ye bağımlılığıdır- Aoun, çeşitli konularda tarafsız ve profesyonel bir duruş sergilemiştir. Lübnan'daki ve dışındaki bazı tarafların orduyu direnişe karşı kışkırtma çabalarına rağmen, General Aoun hiçbir zaman Hizbullah'a karşı bir adım atmamış ve direniş karşısında aldığı tutumlar profesyonel ve mantıklı olmuştur. Hatta işgalci İsrail rejimiyle yaşanan son savaşta, Aoun direnişe karşı herhangi bir girişimi kabul etmemiş ve direnişle koordinasyona vurgu yapmıştır.

Ordunun yönetimindeki tarafsızlığı, şeffaflığı ve Lübnan'ın birliğini koruma çabaları nedeniyle, Joseph Aoun, bu ülkede popüler ve öne çıkan, neredeyse sorunsuz bir figür olarak kabul edilmektedir. Özellikle Hizbullah'ın, General Aoun'a karşı bir muhalefetinin olmadığını vurgulaması, bu durumu pekiştirmiştir.