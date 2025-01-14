Sudan'da bombardımanda 120 kişi öldü

Sudan'da 15 Nisan 2023'te ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) arasındaki çatışmalar, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde devam ediyor.

Aktivistlerden oluşan Umbedda Acil Odasından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Umdurman'daki Darüsselam Mahallesi'nin bombardımana tutulduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre 120 sivilin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, ilk yardım ilaçları ile ilgili tıbbi malzeme temininde sıkıntının ciddi boyutlarda olduğu da kaydedildi.

Top atışlarının kimler tarafından yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, "HDK güçlerini siyasi ve askeri olarak destekleyen ülkeler desteğini kesmediği sürece, savaş durmayacaktır." demişti.