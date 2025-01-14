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14 Oca 2025 14:57

Pezeşkiyan'ın önemli mesajı yarın NBC televizyonundan yayınlanacak

Pezeşkiyan'ın önemli mesajı yarın NBC televizyonundan yayınlanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Bilgilendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Seyyid Mehdi Tabatabai, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Amerikan merkezli NBC televizyonuna verdiği röportajda müzakereyle ilgili önemli açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Bilgilendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Seyyid Mehdi Tabatabai sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Amerikan merkezli NBC televizyonuna verdiği röportajda müzakereyle ilgili önemli açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Tabatabai'nin paylaşımında, ''Bölge ve dünyada barış ve gerginliğin azaltılmasından yana olan İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejimin savaş çığırtkanlığını, saldırganlığını ve soykırımını kınarken onurlu ve eşit müzakerelere hazırdır.'' ifadesi kullanıldı.

Tabatabi'ye göre, Pezeşkiyan'ın önemli mesajı yarın NBC televizyonundan yayınlanacak.

News ID 1923435

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