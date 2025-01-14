Los Angeles yangını söndürülemiyor!

Kontrol altına alınamayan yangınlar Los Angeles'ın bazı kesimlerinde hala devam ediyor.

Yetkililer, Los Angeles ilçe sınırları içinde kalan 3 bölgede yangınların hala söndürülemediği, Eaton ve Palisades yangınlarının birçok cephede binlerce evi tehdit etmeye devam ettiği ve şiddetli rüzgarların geri dönme ihtimalinin geçerli olduğu konusunda bilgilendirmede bulundu.

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

ABD merkezli hava durumu analiz şirketi Accuweather, yangınların mali yükünün 250 milyar doları bulabileceğini tahmin ediyor.