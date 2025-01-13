ABD'li askeri heyet Lübnan'da

Russia Today'in (RT) Arapça servisine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla başkanlığındaki askeri heyet Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti.

ABD'li askeri heyet, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya gelecek.

General Kurilla başkanlığındaki heyette ateşkes anlaşmasının uygulanmasını izleme komitesi başkanı, ABD'nin Beyrut büyükelçisi ve bir dizi askeri yetkili yer alıyor.

Lübnan ile İsrail rejimi arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

İsrail rejimi ateşkes anlaşmasını şu ana kadar 470'den fazla kez ihlal etti.

Siyonist İsrail'in, ateşkes uyarınca 60 gün olan Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilme süresini 90 güne uzatma niyetinde olduğu belirtiliyor.