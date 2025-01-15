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15 Oca 2025 08:48

Wall Street Journal muhabiri: Cenevre'deki İran-Avrupa görüşmeleri verimliydi

Wall Street Journal muhabiri: Cenevre'deki İran-Avrupa görüşmeleri verimliydi

Amerikalı gazeteci, İran ile Avrupa arasında Cenevre'de nükleer anlaşmayı yeniden canlandırılması konusunda yapılan son görüşmelerin yapıcı olduğunu duyurdu.

Amerikan yayın kuruluşu The Wall Street Journal muhabiri Lawrence Norman, sosyal paylaşım sitesi X'te "Bilgili kaynaklara" dayandırdığı bir mesajda İranlı ve Avrupalı ​​müzakereciler arasında Cenevre'de gerçekleşen görüşmelerin önceki turdan daha az gergin ve daha verimli geçtiğini duyurdu. 

ABD'li muhabri ayrıca "son görüşme, iki taraf arasında diplomatik yoldan ilerlemenin gündemde olduğu konusunda karşılıklı bir mutabakatın yansıması olabilir; ancak Washington'un bunu kabul edip etmeyeceği ayrı bir soru" mesajını paylaştı.

News ID 1923447

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