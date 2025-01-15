Pezeşkiyan: İran Trump yönetimiyle diyaloğa hazır

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD’nin nükleer anlaşma (JCPOA) konusundaki taahhütlerini yerine getirmediğini ve asıl hedeflerinin İran hükümetini devirmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerikan televizyon kanalı NBC News ile gerçekleştirdiği özel röportajda, ABD'nin nükleer anlaşma (JCPOA) kapsamındaki taahhütlerine uymadığını ve Washington yönetiminin asıl hedefinin İran hükümetini devirmek olduğunu ifade etti.

İran'ın Trump yönetimiyle diyaloğa hazır olduğunu kaydeden Pezeşkiyan "Mesele diyalogun kendisi değil, diyalogların sonucunda ortaya çıkan taahhütler meselesidir ve bunlara bağlı kalınmalıdır; İran nükleer programını büyük güçlerle tartışırken biz vermek zorunda olduğumuz tüm taahhütlere uyduk. Ama ne yazık ki vaatlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen karşı taraf oldu. "Ne kadar diyalog ve müzakereye girersek girelim, onların sorunlarını çözmeye değil, hükümeti devirmeye çalıştıklarına dair şüphemiz var." dedi.

Pezeşkiyan, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle bile diyaloga açık olduğunu belirtti.

ABD'nin 2018 yılında Donald Trump yönetimiyle nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesini eleştiren Pezeşkiyan, bu adımın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu dile getirdi.

Pezeşkiyan, İran'ın tüm taahhütlerine bağlı kaldığını ancak ABD ve Avrupa'nın sözlerini tutmadığını vurguladı.

“Savaştan korkmuyoruz ama savaş da istemiyoruz”

İran'ın barışçıl nükleer programını savunmaya devam edeceğini ve olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduklarını belirten Pezeşkiyan "Biz savaş istemiyoruz, ancak tesislerimize saldırı olursa buna yanıt vermekten çekinmeyiz. Böyle bir çatışmanın yalnızca İran için değil, tüm taraflar için zararlı olacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer silah geliştirme suçlamalarını reddeden Pezeşkiyan, Batılı ülkelerin bu iddiaları İran'a karşı düşmanca eylemleri meşrulaştırmak için kullandığını söyledi.