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15 Oca 2025 07:53

Pezeşkyan: İran asla Trump'ı terör etme peşinde olmadı

Pezeşkyan: İran asla Trump'ı terör etme peşinde olmadı

İran Cumhurbaşkanı, NBC'ye verdiği röportajda, "Trump suikastıyla ilgili Tahran'a yöneltilen suçlamalar, İsrail ve diğer ülkelerin İran'a karşı düşmanlığı teşvik etme planıdır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezzeşkiyan, NBC News sunucusu Lester Holt'a verdiği röportajda, Tahran'ın Trump'a suikast düzenlediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Pezeşkiyan, Batı'nın İran'ın Donald Trump'ı öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarına ilişkin bir soruya, "İran'ın Donald Trump'ı terör etme planı veya niyeti hiçbir zaman olmadı. Bu konuda herhangi bir çabamız olmadı ve bundan sonra da olmayacak" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözlerinin devamında "Trump'a yönelik komployla ilgili söylenenler, İsrail ve diğer ülkelerin İran'a karşı düşmanlığı körüklemek ve teşvik etmek için yaptığı bir plandır" ifadesinin kullanıdı.

NBC News, Mesut Pezeşkiyan'ın konuşmasının bu bölümünü yayınlayarak, "Bu, İran Cumhurbaşkanı'nın göreve gelmesinden bu yana yabancı bir medya kuruluşuyla verdiği ilk röportajdır." açıklamasını yaptı.

News ID 1923443

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