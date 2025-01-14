Tahran'daki Valiasr Meydanı Azeri kahraman kız ve babasının dev afişiyle süslendi

Tahran’ın Valiasr Meydanı’nda "Babalar Günü" nedeniye asılan yeni dev afişte, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda büyük bir başarıya imza atan 17 yaşındaki Zehra Rahimi’nin babası ile birlikte çekilen fotoğrafı yer aldı.
Zahra Rahimi, son günlerde babasına Volvo markalı bir kamyon hediye ederek sürpriz yapmıştı.
Milli sporcu Zehra Rahimi'nin yaptığı jest sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Zehra Rahimi kadınlar K44 52 kiloda gümüş kazanmıştı.
Zehra Rehimi, 2008 yılında Doğu Azerbaycan’ın Marand kentinde doğdu.
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