Yemen: Her türlü saldırıya karşılık vermeye hazırız

Arap medyasına göre, Yemen Savunma Bakanı Muhammed Nasır el-Atıfi, ülkenin silahlı kuvvetlerinin herhangi bir düşmanca eyleme güçlü biçimde yanıt vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Atıfi, "Saldırgan devletler Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şu anda durumlarını düzeltiyorlar. Onlar işgal altındaki bölgelerde askeri varlıklarını güçlendirmeye çalışıyorlar." dedi.

Suudi Arabistan liderliğindeki işgalci koalisyona uyarıda bulunan Yemenli Bakan, "Yemen ordusu olarak, saldırganlara karşılık verme ve işgalci ülkelerin derinliklerindeki hayati tesisleri hedef alma gücüne sahibiz." açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda 2 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes, 2 Ekim'de sona ermişti.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.

BM'ye göre, Yemen'de şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne neden oldu ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.