Suudilerin Hudeyde'deki ateşkes ihlalleri devam ediyor

Al Masirah TV kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen'in liman kenti Hudeyde’deki ateşkes ihlalleri devam ediyor.

Haberde Hudeyde'nin farklı bölgelerinde işgalci koalisyon güçlerinin bir gün içinde 164 kez ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

Suudi koalisyonuna ait topçu birliklerinin Hudeyde vilayetinin farklı bölgelerini hedef aldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.

BM'ye göre, Yemen'de şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne neden oldu ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.