Ensarullah'tan İsrail ile normalleşme tepkisi

Al Masirah TV kanalının sitesinde yer alan habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, bugün yaptığı açıklamada gündemi değerlendirdi.

Abdulmelik el-Husi, İslam dünyasının durumu hakkında, İslam ümmetinin benzeri görülmemiş sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Tel Aviv ile normalleşme sürecini eleştiren Abdulmelik el-Husi, “Bazı Arap devletleri Amerika ve İsrail'e uyup Tel Aviv ile ilişkilerini normalleştirmek istiyor.” dedi

Abdulmelik el-Husi, Amerikan-Siyonist cephesinin yaklaşımının İslam dünyası için her zamankinden daha net olduğunu belirterek, “Amerika, İsrail, İngiltere ve bölgedeki ortakları itaatkâr ve işgal edilmiş bir Yemen istiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Eğlence Kurumu’nun yıkıcı faaliyetlerine tepki gösteren Ensarullah lideri, Al Suud rejiminin İslami ve ahlaki değerleri çiğneyerek eğlence peşinde koştuğunu kaydetti.