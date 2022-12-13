  1. Dünya
  2. Ortadoğu
13 Ara 2022 11:18

Yemen'e Suudilerin hava saldırıları arttı

Yemen'e Suudilerin hava saldırıları arttı

Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinin hava ve topçu saldırıları artıyor.

Al Masirah TV kanalına göre, Arap koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Hudeyde vilayetine yönelik hava saldırısı düzenledi.

Haberde, işgalci koalisyona ait keşif insansız hava araçlarının (İHA) casusluk amacıyla "El-Cebaliye" ve "Hays" semalarında uçtuğu bildirildi.

El-Cebaliye ve Hays bölgelerinin Suudi koalisyon topçuları tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda 2 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes, 2 Ekim'de sona ermişti.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.

BM'ye göre, Yemen'de şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne neden oldu ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.

News Code 1906423

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler