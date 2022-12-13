Yemen'e Suudilerin hava saldırıları arttı

Al Masirah TV kanalına göre, Arap koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Hudeyde vilayetine yönelik hava saldırısı düzenledi.

Haberde, işgalci koalisyona ait keşif insansız hava araçlarının (İHA) casusluk amacıyla "El-Cebaliye" ve "Hays" semalarında uçtuğu bildirildi.

El-Cebaliye ve Hays bölgelerinin Suudi koalisyon topçuları tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda 2 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes, 2 Ekim'de sona ermişti.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.

BM'ye göre, Yemen'de şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne neden oldu ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.