Ensarullah'tan yabancı enerji şirketlerine uyarı

Russia Today'in haberine göre, Yemen Petrol ve Madencilik Bakanı Ahmed Dares, Arap koalisyonu tarafından ve ekonomik faktör nedeniyle düşmanlıkların tırmanması karşısında Sana'nın eli kolu bağlı kalmayacağını vurguladı.

Dares, gelecekte Yemen'in kaynaklarını yağmalamayı planlayan yabancı enerji şirketlerine, Yemen'in doğal kaynaklarıyla ilgili herhangi bir eylemde bulunmadan önce Sana'ya başvurmaları gerektiğini söyledi.

Dares, Sana'nın uyarılarını ciddiye almamanın olumsuz sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

Yemen Petrol ve Madencilik Bakanı Ahmed Dares, geçenlerde işgal altındaki bölgelerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı petrol şirketlerine Yemen kaynaklarını yağmalamayı derhal durdurma çağrısında bulunmuştu.

Yemen petrolünü çalmayı sürdüren şirketlere seslenen Dares, "Yemen silahlı kuvvetlerinin uyarısını ciddiye alın." demişti.

Dares, "Tüm petrol şirketleri ihracat için petrol üretimini durdurmalı. Yemen hükümeti ülke kaynaklarının yağmalanmasını önlemek için uluslararası yasalara göre sert tedbirler alacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Dares ayrıca, "İşgalci Suudi koalisyonu, 2018'den itibaren Yemen'den yaklaşık 10 milyon dolarlık petrol çaldı." demişti.