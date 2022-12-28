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28 Ara 2022 11:37

Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkani Reisi'nin özel mektubunu Umman Sultanı'na sundu

Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkani Reisi'nin özel mektubunu Umman Sultanı'na sundu

Resmi temaslarda bulunmak üzere Maksat'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al-ı Said ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al-ı Said ile bir araya geldi.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Reisi'nin özel mektubunu Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al-ı Said'e sundu. 

Bakan Emir Abdullahiyan, Maksat Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tahran ve Maskat her zaman ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular üzerinde istişarelerde bulunmaktadır. Umman ayrıca İran konulu bölgesel diyaloğun merkezi olmuştur." demişti.

News Code 1906688

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