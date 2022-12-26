Emir Abdullahiyan, Rus heyeti ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile bir araya geldi.

Görüşmede Bakan Emir Abdullahiyan, parlamentoların iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki rolüne değinerek, Parlamento İşbirliği Yüksek Komisyonu'nun iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir mekanizma olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, İran Dışişleri Bakanlığının İran-Rusya ekonomi ilişkilerinin geliştirilmesinde yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya Duması Parlamenter Dostluk Grubu Koordinatörü Vasilyev ise parlamentolar arasındaki işbirliğinin iki ülke ilişkileri için önemli olduğunu vurguladı.