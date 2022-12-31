Musul'da Haşdi Şabi ve Irak ordusundan ortak operasyon

Irak medyasına göre, Ninova'daki Haşdi Şabi operasyon karargahı bünyesindeki 21'inci Tugay güçleri ile Irak ordusu, Musul'un kuzeyindeki Baduş Dağı ve Dicle nehri kıyısında IŞİD'e karşı ortak operasyon düzenledi.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi, IŞİD kalıntılarını ortadan kaldırmak için daha önce de defalarca ortak operasyon gerçekleştirdi.

Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.