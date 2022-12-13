Haşdi Şabi ve Irak ordusundan ortak operasyon

Irak medyasına göre, Diyala'daki Haşdi Şabi operasyonlarının komutanı Talib El-Musevi, “Bu sabah Haşdi Şabi güçleri ve Irak ordusu, Diyala vilayetinde teröre karşı ortak operasyon başlattı." dedi.

Bugünkü ortak operasyonun ana hedefinin Diyala bölgesinin terör unsurlarından temizlenmesi olduğu kaydedildi.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi, IŞİD kalıntılarını ortadan kaldırmak için daha önce de defalarca ortak operasyon gerçekleştirdi.

Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.