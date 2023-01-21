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21 Oca 2023 14:24

Orta Afrika, Rusya ile enerji ve tarımda işbirliği planlıyor

Orta Afrika, Rusya ile enerji ve tarımda işbirliği planlıyor

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakan Moloua, ülkesinin Rusya ile enerji ve tarım alanında işbirliği yapmayı planladığını belirtti.

Resmi ziyaret için Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakan Felix Moloua, Sputnik’e demecinde, ülkesinin Rusya ile altyapı, enerji ve tarımsal mekanizasyon alanında işbirliği yapmayı planladığını söyledi.

Moloua, “Bugün başta altyapı, tarım ve enerji olmak üzere çeşitli alanlarda projeler geliştirmek istiyoruz” dedi.

Tarım alanında halihazırda belirli projelerin olduğunu vurgulayan Moloua, Rusya'nın desteğiyle özellikle tarımsal mekanizasyonu geliştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Molua, ülkesinin tarımsal sanayi sektöründe pilot projelerin geliştirilmesi için Rusya’nın deneyimine ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

News Code 1907190

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