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23 Oca 2023 09:12

İran heyetinden Burkina Faso'ya ziyaret

İran heyetinden Burkina Faso'ya ziyaret

Resmi temaslarda bulunmak üzere Burkina Faso'ya giden İran Dışişleri Bakan yardımcısı Ali Bakıri ve beraberindeki heyet, ülkenin Başbakanı Joachim Kyelem de Tambela ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Afrika ülkesi Burkina Faso'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, bu ülkenin Başbakanı Joachim Kyelem de Tambela ile bir araya geldi.

Bakıri, Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmek üzere Joachim Kyelem de Tambela'ya Tahran'ı ziyaret etme davetini sundu.

Görüşmede ikili ilşkilerin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

İki taraf, iki ülke arasında ortak bir komisyon kurma ve ilk toplantısını yakında Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da yapma konusunda mutabık kaldı.

News Code 1907224

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