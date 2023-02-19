Riyad: Tahran ile diyalog halindeyiz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran yapımı İHA'ların Ukrayna'ya karşı kullanıldığını iddia etti.

Faysal bin Ferhan, "Washington ile bazı konularda fikir ayrılıklarımız var ancak bölgesel güvenlik ve istikrar konusunda işbirliği yapmaktayız" dedi.

İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesini istediklerini vurgulayan Suudi Dışişleri Bakanı, "Bu dönüş kapsamlı bir yaklaşımla ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkelerinin katılımıyla olmalıdır." ifadesini kullandı.

Bin Ferhan, Riyad'ın Tahran ile olan ilişkilerindeki tutumunun net olduğunu ve İran ile diyalog halinde olduklarını söyledi.

İran insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına dair iddialar İran yetkilileri tarafından defalarca reddilmiştir.