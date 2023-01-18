Riyad: Tahran ile diyalog için bir yol bulmaya çalışıyoruz

Suui Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan dün, Davos Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada bölgedeki anlaşmazlıkları çözmenin en iyi yolunun diyalog olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın ABD ile güçlü bir ortaklığı olduğunu ancak bunun iki taraf arasında her konuda mutabakat sağlanması anlamına gelmediğini ifade eden Faysal bin Ferhan, "Herkesle diyalog yolu sağlamaya ve kalkınmaya odaklanmaya çalışıyoruz." dedi.

Faysal bin Ferhan, "Kalkınmaya odaklanmak İran'la bir anlaşmaya varmanın yolları olduğunu gösteriyor. İran'la temas halindeyiz ve diyalog yolu bulmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 2. Bağdat konferansı sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile bir araya gelmişti.

Bakan Emir Abdullahiyan bu konuya ilişkin kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Suudi mevkidaşının bu görüşmede ülkesinin İran'la müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu bildirdiğini belirtmişti.