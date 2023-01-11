Irak Başbakanı Sudani'den "İran" açıklaması

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Almanya'nın Bild gazetesine verdiği demeçte, önümüzeki Çarşamba günü Almanya Başbakanı Olaf Schultz'un davtei üzerine bu ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

Muhammed Şiya Sudani bu Almanya ziyareti sırasında İran- Irak ilişkileri ile Bağdat'ın bölgesel politikası dahil olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağını söyledi.

Irak'ın İran'la tarihi ilişkilerine değinen Sudani, iki ülkenin bin 200 kilometreden fazla ortak sınıra ve dini, kültürel ve toplumsal ortaklıklara sahip olduğunu ifade etti.

Sudani, "2003 yılında Irak'ta hükümet değişikliğinden bu yana İran, ülkemizdeki siyasi süreci destekledi ve Irak'a IŞİD terör örgütlerine karşı mücadelede yardımcı oldu. İran ile ilişkiler birbirlerinin iç işlerine karışmaktan uzak olarak olumlu yönde ilerlemektedir" ifadesini kullandı.

Sudani, "Irak, İran ile Arap ülkeleri arasında bir köprü kurmak için de girişimlerde bulundu. Kanaatimce, gerginliklerin azaltılması ve görüşlerin yakınlaştırılması Irak'ın çıkarınadır, çünkü bu durum ülkemizin ve bölgenin güvenliğine olumlu etkileyecektir" ifadelerinde bulundu.

