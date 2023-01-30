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30 Oca 2023 10:09

Rusya'dan Hoy depremi için taziye mesajı

Rusya'dan Hoy depremi için taziye mesajı

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği 3 kişinin hayatını kaybettiği Hoy depremi için başsağlığı dileğinde bulundu.

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınları için başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi.

Hoy kentinde önceki akşam 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem yerel saatle 21.44'de yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İran medyasına göre depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 1075 kişi de yaralandı.

Depremde 70'e yakın köyün hasar gördüğü öğrenildi.

Hoy kentinde daha on gün önce (18 Ocak) 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin Van kent merkezi ile ilçelerde de hissedilmişti.

News Code 1907380

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