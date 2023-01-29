  1. Toplum
29 Oca 2023 08:46

İran'daki depremde can kaybı 3'e ulaştı

İran'daki depremde can kaybı 3'e ulaştı

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 816 kişi de yaralandı.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 816 kişi de yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem yerel saatle 21.44'de yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremde 70'e yakın köyün hasar gördüğü öğrenildi.

Hoy kentinde daha on gün önce (18 Ocak) 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin Van kent merkezi ile ilçelerde de hissedilmişti.

News Code 1907348

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