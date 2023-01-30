BAE'den Hoy depremi için İran'a taziye mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gönderdiği bir mesajda, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen ve birçok vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan depremden dolayı İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

BAE Bakanlığı gönderdiği mesajda depremde yaralananlar için acil şifalar diledi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran medyasına göre depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 1075 kişi de yaralandı.

Depremde 70'e yakın köyün hasar gördüğü öğrenildi.