Dünya ülkelerinden İran'a tebrik mesajı

Çin’in yeni Dışişleri Bakanı Qin Gang, İslam Devrimi'nin 44. zafer yıldönümü dolayısıyla İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a tebrik mesajı gönderdi.

Qin Gang mesajında İran ve Çin cumhurbaşkanları arasında imzalan anlaşmaların yürürlüğe girmensinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Malezya'dan tebrik masejı

Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ise gönderdiği mesajda İran ve Malezya arasındaki ilişkilerin her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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