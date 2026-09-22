Pezeşkiyan'dan İran-Pakistan ilişkilerinde işbirliğini genişletme vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün öğleden sonra Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakavi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Tahran ile İslamabad arasındaki ilişkilerin gelişme eğiliminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ticaret, enerji, turizm, yatırım ile kültürel ve bilimsel iletişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinde yaşanan belirgin artışa işaret ederek, “İkili işbirliğinin seyrini sürekli takip etmenizden memnuniyet duyuyoruz. Bu etkileşimlerin tüm alanlarda daha ciddi bir şekilde devam etmesini umuyoruz.” dedi.

Pezeşkiyan ayrıca İslam ülkeleri arasındaki etkileşimlerin giderek gelişmesine işaret ederek, “ABD’nin attığı adımlar ve uyguladığı baskıların, İslam ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın ve sürekli etkileşimin artmasına zemin hazırladığına inanıyoruz. İranlı ve Pakistanlı heyetler arasındaki çok sayıda görüşme ve istişare de bu sürecin açık bir örneğidir.” ifadelerini kullandı.

Ortak yatırımların güçlendirilmesi ve iki ülkenin farklı kesimleri arasındaki iletişimin artırılması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, “Ortak yatırımların geliştirilmesi, iletişim kanallarının genişletilmesi ve ekonomik işbirliğinin kolaylaştırılmasıyla İran ve Pakistan arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesini umuyoruz.” diye konuştu.

İki ülkenin farklı alanlardaki geniş potansiyeline dikkat çeken Pezeşkiyan, “İran ve Pakistan bölgenin güçlü ülkeleri arasında yer alıyor ve büyük beşeri kapasitelere ve zengin kaynaklara sahip. Bu kapasite ve imkanları bir araya getirir ve el ele verirsek, ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü kendi iç ve bölgesel imkanlarımıza dayanarak karşılayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Görüşmede Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakavi de İran Cumhurbaşkanı ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesinin önemini vurguladı.

Tahran ile İslamabad arasındaki ilişkilerin gelişme sürecine işaret eden Nakavi, “İran ve Pakistan ilişkilerinin bugün ulaştığı kadar yüksek bir seviyede daha önce hiç bulunmadığına inanıyoruz.” dedi.

Pakistan İçişleri Bakanı, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini ticari, ekonomik, turizm, siyasi, kültürel ve bilimsel alanlar başta olmak üzere her alanda daha da geliştirme ve ilerletme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Nakavi ayrıca görüşmede İran ile Pakistan arasındaki farklı alanlardaki işbirliği ve etkileşimlerin son durumuna ilişkin bir rapor sundu ve Pakistan hükümetinin ikili işbirliğini sürdürmeye ve güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.