Nemrut Dağı iki büyük depremi de hasarsız atlattı

6 Şubat’ta Maraş merkezli 7.7 ile 7.4 şiddetindeki iki deprem Türkiye ve Suriye’de büyük yıkıma neden olurken Maraş, Antep, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Hatay’daki tarihi yapıların bazılarında da hasar meydana geldi.

Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO), deprem yüzünden yıkılan veya tahrip olan tarihi ve kültürel yerlerin envanterinin çıkarılıp, kısa zamanda onarımı için bir çalışma başlatılacağını açıkladı.

UNESCO, Suriye’nin eski Halep kentinin ve Diyarbakır kentindeki kalenin yaşadığı hasarın yanı sıra, ünlü arkeoloji alanı Nemrut Dağı da dahil olmak üzere en az üç Dünya Mirası alanının etkilenmiş olabileceğini duyurdu.

Açıklamada, depremin merkez üssünden çok uzak olmayan Göbekli Tepe ve Nemrut Dağı’nın zarar görme ihtimalinden endişe edildiği ifade edildi.

Rudaw muhabiri, depremden sonra ekiplerin Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı’na ulaştığını, karla kaplı alanda yapılan ilk incelemede heykellerde bir hasar tespit edilmediğini aktardı.

Kahta İlçesi’nde 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında Kommagene Krallığı’na ait görkemli anıtların bulunduğu heykeller 1987'de UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilmişti.