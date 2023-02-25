İran'dan "süpersonik seyir füzesi" açıklaması

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Tümgeneral Selami, ABD'nin İran milletinden ağır darbeler yediğini anlatarak, "Amerikalılar sahada başarısız oldukları için tüm imkanlarını bize karşı kullandılar." dedi.

İran'ın savunma ve caydırıcı yeteneklerine değinen Tümgeneral Selami, ülkenin süpersonik seyir füzesi geliştirme çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Daha önce Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, İran'ın yeni bir balistik füze geliştirdiğini duyurmuştu.

Söz konusu balistik füzenin hipersonik hıza sahip olduğunu ifade eden Tuğgeneral Hacizade, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabildiğini ve hem atmosferde hem de dışında manevra kabiliyetine sahip olduğunu kaydetmişti.