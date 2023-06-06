İran'ın hipersonik füzesi ilk kez sergilendi

İran'ın hipersonik füzesi "Fettah" Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bu sabah katıldığı törenle tanıtıldı.
Geçtiğimiz sene İran ilk kez hipersonik balistik füze ürettiğini duyurdu. Fettah füzesi 1400 km menzile sahiptir.
Konuya ilişkin Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, "Bu hipersonik balistik füze, uçaksavar savunma kalkanlarına karşı koyabilir. Tüm füzesavar savunma sistemlerinden geçebilecek." demişri.
Saatte 6.000 kilometrenin üzerinde hızlarda hareket edebilen hipersonik füzeler, yüksek hızları ve manevra kabiliyetleri nedeniyle radar tasarımcılarına zorluk çıkarıyor.
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