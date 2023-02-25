İran'dan 1650 km menzilli yeni füze

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, dün akşam konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında yeni yerli silahlar hakkında açıklamada bulundu.

ABD’nin bölgesel politikasını eleştiren Tuğgeneral Hacizade, “Amerika'nın çıkarları, Batı Asya'yı ve hatta dünyayı istikrarsızlaştırmaktır; İran-Irak savaşı, Afganistan işgali, Irak'ta yaşanan iki savaş, Suudi Arabistan'ın Yemen saldırısı, IŞİD ile mücadele ve Siyonist Rejim’le mücadele bölgede meydana gelen çatışmalardan bazılar. ABD’nin bu çatışmalarda ana rolü var. Biz güçlü olmazsak bu tür olaylar bizim başımıza da gelebilir.” dedi.

2 bin kilometre uzkata bulunan Amerikan uçak gemilerinin İran füzelerinin menzilinde olduğunu kaydeden Tuğgeneral Hacizade, "Bölgedeki ABD üsleri bir zamanlar onlara güç sağlardı, ancak bugün böyle değil. O üsleri istediğimiz zaman vurabiliriz.” ifadesini kullandı.

Yerli insansız hava aracı (İHA) Gazze (Şahed 149) hakkında Tuğgeneral Hacizade, “Bu İHA’nın havada kalma çok yüksek ve aynı anda 9 bomba taşıyabiliyor.” açıklamasını yaptı.

Tuğgeneral Hacizade, seyir füzeleri alanında büyük başarılar elde edildiğini belirterek, “1650 km menzile sahip Pave adlı uzun menzilli seyir füzesi kullanım için hizmete girdi.” diye konuştu.

İran devlet televizyonunda ilk kez Pave seyir füzesi ile Gazze İHA’sının görüntüleri yayınlandı.