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1 Mar 2023 15:08

İran, 2 Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

İran, 2 Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu kararın Alman hükümetin İran'ın iç işlerine ve yargı sistemine yönelik müdahaleci tavırı ve sorumsuz eylemlerinin ardından alındığını söyledi.

Almanya'nın Tahran Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirten Kenani, Tahran'ın kararının Alman Büyükelçiye aktarıldığını söyledi.

Nasır Kenani, aşırı taleplerin karşısında İran'ın kararlı bir duruş sergileyeceğini vurgulayarak, "Karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkileri sürdürmek İran'ın önceliğidir, ancak bazı taraflar ülkemizin kuralları ve ulusal egemenliğini göz ardı etmek istiyorsa alternatif seçeneklere başvurmak kaçınılmazdır." diye konuştu.

News Code 1907942

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